Souleymane Keita du bureau politique du RPG Arc-En-Ciel a réagi ce jeudi 18 novembre 2021 sur la situation socio- politique du pays. Pendant cet entretien plusieurs questions ont été débattues entre autres le coup d’État du 5 septembre 2021 et le bilan de la gestion du professeur Alpha Conde. Selon cet ancien député le parti n’est pas responsable de ce qui s’est passé le 5 septembre 2021.

« La responsabilité première de ce qui est arrivé au pays le 5 septembre 2021 est dû au système. Le parti n’est pas responsable du coup d’État ni de ce qui est arriver au professeur Alpha Conde . Le parti n’est pas l’état donc c’est important de le savoir . C’est vrai que tout n’a pas fonctionné comme on le voulait mais ça veut pas dire que nous avons échoué. Nous avons fait des choix politiques et c’est choix là nous les assumons. Et ce sont des choix qui sont en phrases avec la démocratie universelle » a-t-il laissé entendre dans l’émission les GG sur Espace FM

Poursuivant, cet acteur politique qualifie la gestion du président Alpha Condé de positif. « Il y a une responsabilité morale du parti qui a conduit à l’élection du professeur Alpha Condé qui reste à un bilan positif au regard de l’histoire de la Guinée. On saura dans les semaines, les mois et les années à venir qui sont responsables de cette situation » a-t-il dit.

Après le coup d’État du 5 septembre 2021, le parti RPG arc-en-ciel n’a pas condamné cet acte. Plusieurs observateurs se sont demandés si l’ex Parti au pouvoir n’a pas trahi son leader ?

Souleymane Camara répond en ces termes : « Il n’y a pas eu de trahison . Il y a des situations qui sont arrivées dans la gouvernance qui ont amené à ce changement de régime . Le parti est resté fidèle à sa vocation. C’est-à-dire a accompagné le gouvernement à travers le président parce que nous estimons qu’on a un projet de société qui se met en exécution. Donc il n’y a pas eu de trahison »