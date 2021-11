Le premier conseil des ministres sous l’air du CNRD a eu lieu ce jeudi 18 novembre 2021, l’occasion pour le président Mamady Doumbouya de réitérer sa vision d’une transition réussie à ses différents ministres.

Au cours du conseil, Mohamed Beavogui a tenu à faire remarquer que la transition en cours se fera à un « délai limité » et ce pour préparer les bases pour une meilleure Guinée de demain.

«Nous venons de terminer notre premier conseil des ministres. À cette occasion, le Président de la République, le colonel Mamady Doumbouya nous a rappelé la vision de la transition, il nous a exhortés à l’unité, au travail, à l’esprit de sacrifice, à l’abnégation pour qu’enfin, nous donnions à la Guinée, la place qu’elle mérite dans le concert des nations» a expliqué Mohamed Beavogui.

Pour le Premier ministre, l’amélioration du fonctionnement de l’administration, la construction d’un appareil judiciaire performant et la réforme de l’économie sont les chantiers urgents qui les attendent. Par ailleurs , il se dit conscient que son gouvernement n’est pas un gouvernement de développement mais de « transformation ».

«Nous ne devons pas juste penser à nous, mais aux millions de Guinéens qui souffrent. Si on veut aider notre pays, ça nécessite un sacrifice individuel et collectif. Que la Guinée soit en fin un pays du bonheur pour ses enfants, un pays où ils trouvent les solutions à leurs problèmes, un pays de l’unité et qui se parlent en un au-lieu en région ou en ethnie. Également, un pays où tous les Guinéens qui n’ont qu’un seul drapeau, qu’un seul passeport qui ne correspond qu’à la nation, qu’à la patrie, soient ensemble unis dans un État juste, transparent et prospère. » dixit Mohamed Beavogui.

Aux dires du Premier ministre , la primauté du président de la République reste le «bonheur des Guinéens dans un État juste et transparent» a-t-il marteler