À travers un atelier de mise en place, le Centre de Lecture Publique et d’Animation Culturelle (CELPAC) a annoncé, ce samedi 18 octobre 2025, le lancement de la deuxième édition du Prix littéraire des lycéens de Guinée. Ce prix vise à développer les compétences de lecture et d’analyse critique des lycéens, en leur confiant la lecture des ouvrages sélectionnés auprès d’éditeurs guinéens.

Comme lors de la première édition, les enseignants encadrant les clubs de lecture ont été conviés à une journée de formation et de réflexion. « Cet atelier nous permet de définir ensemble le déroulement du prix sur toute l’année, de mettre en place les outils pédagogiques et d’aborder l’organisation matérielle», explique Marie-Paul Huet, coordinatrice du projet.

Cette année, quatorze enseignants participent à la formation, contre une dizaine lors de la première édition. L’initiative s’élargit également à trois nouveaux établissements : le lycée de Balato (Siguiri), le lycée de Kankalabé (région de Labé) et le lycée français Albert Camus de Conakry.

Parmi les nouveautés de cette édition, les lycéens seront invités, en plus de la présentation publique des ouvrages, à rédiger des analyses critiques littéraires des livres qu’ils ont lus. «Tout se fait sur la base du volontariat, et c’est sans doute pour cela que le projet fonctionne si bien », souligne la coordinatrice.

Autre évolution marquante : le montant du prix passe de 5 millions à 20 millions de francs guinéens. Une décision du CELPAC pour mieux honorer les auteurs récompensés. Cette augmentation, loin d’être symbolique, illustre l’engagement croissant de l’institution envers la création littéraire nationale. « Elle traduit la volonté du CELPAC d’encourager les écrivains guinéens à continuer de produire pour les jeunes. Les messages véhiculés par ces œuvres sont porteurs et inspirants pour la jeunesse », explique Aboubacar Barry, chef de la cellule animation à la Direction générale du CELPAC.

Les romans sélectionnés cette année sont :

Les Confidences du fromager de Dr Sékou Dine Kouyaté,

L’Encre du destin d’Adama Kadé Touré,

Envol de Juliana Diallo,

et La Tragédie des jumelles d’Ibrahima Sorel Sidibé.

Pour Bienvenu Kourouma, formateur des enseignants, le prix a déjà prouvé son impact : « La première édition a permis aux élèves de se découvrir et de découvrir les autres par la lecture. Cela a été un acquis pour les élèves. Nous encourageons les initiateurs à persévérer dans ce projet, surtout à faire en sorte que tous les établissements du pays puissent en bénéficier à la longue. »

L’an dernier, le premier prix avait été attribué à Mabé Tissouma pour son roman Sans interdit (éditions Gandhal). Un deuxième prix avait également été décerné à Bétilaï Kamara pour L’Amour au-delà des ethnies (éditions Plume Inspirée), le vote ayant été extrêmement serré.