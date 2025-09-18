En campagne en Guinée forestière pour le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, le ministre des Sports, Bogola Haba, a lancé de virulentes critiques contre Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. Ces derniers ont récemment appelé leurs partisans à boycotter le scrutin, estimant que le projet de Constitution est « taillé sur mesure » pour permettre au général Mamadi Doumbouya de briguer un mandat présidentiel.

Bogola Haba a rejeté ces accusations, mettant en avant la participation active de la jeunesse dans l’élaboration du texte soumis au vote. « La jeunesse guinéenne nous a donné cette Constitution. Le président de la République a voulu un parlement transitoire composé de jeunes, du président du CNT jusqu’au dernier membre. Ce texte leur a été soumis avant de l’être à nous. Voilà pourquoi j’affirme que cette Constitution est celle des jeunes », a déclaré le ministre.

Appelant les électeurs à se mobiliser dimanche, Bogola Haba a exhorté les jeunes à ignorer les consignes de boycott : « Vous êtes recensés, vous avez vu la Constitution, vous avez retiré vos cartes d’électeurs. Il ne vous reste plus qu’à voter “Oui”. Cette Constitution permettra à la jeunesse de gouverner la Guinée. Elle n’est pas faite pour ceux qui ont dirigé hier. Trois vieux qui se sont réunis, qui ont pillé la Guinée, vous demandent de ne pas voter. Est-ce qu’ils ont raison ? Non ! Cette Constitution appartient à la jeunesse, pas à eux. »

Selon le ministre des Sports, l’opposition de ces anciens dirigeants s’explique par les dispositions judiciaires contenues dans la nouvelle Constitution, notamment celles relatives à la reddition de comptes.

« Ils savent que ce texte prévoit des poursuites contre tous ceux qui ont volé ou détourné les deniers publics. Beaucoup d’entre eux sont concernés. C’est pourquoi ils rejettent cette Constitution : ils ne veulent pas répondre devant la CRIEF ni devant la justice. »

Ancien coordinateur du Front national pour la défense de la transition (FNDT), Bogola Haba a conclu en réaffirmant que le 21 septembre constituera, selon lui, « est un moment décisif où la jeunesse prendra en main l’avenir du pays ».