Dans une interview accordée à Tv5 monde, la directrice générale des élections, Djenabou Touré, s’est exprimée sur l’organisation du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre prochain.

Évoquant la proclamation des résultats provisoires issus du scrutin, Mme Camara, née Djenabou Touré, a souligné que, grâce aux avancées du numérique, la publication des chiffres se fera rapidement.

“Les procédés informatiques vont nous permettre de commencer à donner des tendances à partir de minuit et, le lendemain, de commencer à proclamer les résultats par commune”, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que ces résultats seront “finalisés et centralisés en 48 heures. Nous sommes en train de tout faire pour que les résultats provisoires puissent être communiqués au peuple de Guinée. Mais pas en 10 jours ou en 7 jours.”