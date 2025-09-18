Moins d’une semaine après sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d’État, l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été testé positif à un cancer de la peau ce mercredi 18 septembre 2025.

Ce diagnostic s’ajoute à une série de problèmes de santé que l’ex-chef de l’État, âgé de 70 ans, connaissait déjà. La veille, Bolsonaro avait été admis dans une clinique privée de Brasilia à la suite d’un malaise, avant de regagner son domicile, où il est assigné à résidence depuis le 4 août, selon l’AFP.

Une biopsie réalisée pendant son hospitalisation a révélé un carcinome à cellules squameuses, « un type de cancer de la peau qui peut avoir des conséquences plus graves », a indiqué le docteur Claudio Birolini, cité par la presse locale.

Le bulletin médical de la clinique précise toutefois qu’aucun traitement actif, tel qu’une chimiothérapie, n’est envisagé pour l’instant. La biopsie a détecté la présence du carcinome dans « deux des huit lésions » retirées dimanche.

Sur les réseaux sociaux, son fils aîné, Flavio Bolsonaro, a réagi : « Mon père a déjà livré des batailles plus difficiles et en est sorti victorieux. Il en ira de même pour celle-là. »

Pour rappel, Jair Bolsonaro a été reconnu coupable d’avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir après sa défaite face au président actuel, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022. Sa condamnation à 27 ans de prison par la Cour suprême constitue un procès historique au Brésil. Depuis le 4 août, il est assigné à résidence pour suspicion d’entrave à son procès.