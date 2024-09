Le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a franchi un cap important dans la digitalisation du système éducatif guinéen avec la présentation officielle de la plateforme ParcourSup Guinée, ce mercredi 18 septembre 2024. Sous l’impulsion du ministre Alpha Bacar Barry, cette nouvelle plateforme numérique marque un tournant historique dans la gestion de l’orientation des étudiants en Guinée.

Dès demain, jeudi 19 septembre 2024, les bacheliers de la session 2024, ainsi que ceux non orientés des sessions 2023 et 2022, pourront accéder à ParcourSup Guinée pour initier leur procédure d’orientation dans les établissements d’enseignement supérieur. Ce processus, qui s’étalera sur 10 jours, vise à améliorer la transparence, l’équité et l’efficacité du système d’admission universitaire.

Une avancée majeure dans la modernisation de l’éducation guinéenne

Lors de la conférence de presse marquant le lancement officiel de la plateforme, le ministre Alpha Bacar Barry a exprimé sa fierté quant à cette innovation, soulignant que “ParcourSup Guinée représente une avancée majeure dans la gestion de nos systèmes éducatifs”. La plateforme permettra aux 20 660 bacheliers de la session 2024, de formuler leurs vœux d’orientation parmi les 17 institutions d’enseignement supérieur du pays.

En plus de garantir la transparence dans le processus d’orientation, ParcourSup Guinée offre des fonctionnalités innovantes pour les étudiants, notamment un suivi en temps réel de l’évolution de leurs dossiers et la gestion numérique de plusieurs services essentiels.

Des fonctionnalités modernes et pratiques pour les étudiants

ParcourSup Guinée n’est pas seulement une plateforme d’orientation. Elle propose également des services destinés à faciliter le quotidien des étudiants et à optimiser leur parcours académique :

1. Souscription à une assurance étudiante : Les étudiants pourront désormais souscrire à une couverture santé directement via la plateforme ;

2. Gestion numérique des documents pédagogiques : Un accès simplifié aux supports de cours et documents pédagogiques ;

3. Authentification des diplômes : Les étudiants pourront suivre le processus d’authentification de leurs diplômes, un service clé pour ceux envisageant de poursuivre des études à l’étranger ;

4. Carte unique de l’étudiant : Une carte qui centralisera l’accès aux divers services universitaires ;

Le ministre a précisé que cette initiative “inscrit le digital au cœur de notre système éducatif”, en ligne avec les ambitions de modernisation du secteur.

Un Espace Numérique de Travail (ENT) et une plateforme documentaire

En plus de l’orientation, la plateforme offre un Espace Numérique de Travail (ENT), permettant aux étudiants d’accéder à des ressources pédagogiques et de collaborer avec leurs enseignants. Cet espace numérique renforce la continuité pédagogique, même en dehors des salles de classe, et encourage des échanges plus fluides entre les étudiants et leurs encadrants.

Les étudiants bénéficieront également d’un accès à la Plateforme Universitaire de Documentation (PLUDOC), un outil qui leur donne accès à une vaste base de données académiques, incluant des ouvrages et des publications scientifiques.

Accompagnement pour l’insertion professionnelle

Au-delà de l’orientation académique, ParcourSup Guinée intègre un volet dédié à l’insertion professionnelle. En collaboration avec le programme Inser Jeune, la plateforme met à disposition des offres de stages et des outils d’accompagnement pour les jeunes diplômés, facilitant ainsi leur intégration sur le marché du travail.

Un écosystème complet pour l’enseignement supérieur

La plateforme est également conçue pour répondre aux besoins des enseignants-chercheurs et des étudiants des cycles avancés (Master, Doctorat). Ces derniers pourront y gérer leurs travaux de recherche et les interactions avec leurs encadrants, tandis que les enseignants bénéficieront d’outils facilitant la coordination des projets de recherche et la gestion des activités pédagogiques.

Une révolution numérique pour l’éducation guinéenne

Avec ParcourSup Guinée, la Guinée s’inscrit dans une dynamique de modernisation de son système éducatif, en phase avec les défis du 21e siècle. La plateforme simplifie non seulement l’orientation des étudiants, mais améliore également l’accès aux services académiques, favorisant ainsi une éducation plus inclusive et plus performante.

Le ministre Alpha Bacar Barry a conclu la cérémonie en rappelant l’importance de cette transition numérique pour l’avenir de l’éducation en Guinée : “Nous sommes convaincus que cette révolution digitale apportera des solutions concrètes aux défis actuels et futurs de notre système éducatif.”