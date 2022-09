Le conseil national de la transition (CNT) a tenu ce samedi, 16 septembre 2022, une plénière consacrée à l’examen et l’adoption de la loi autorisant la ratification d’une série d’accords. Il s’agit des accords de cadres, de mandat, de prêt et d’assistance technique relatifs au projet de modernisation et d’extension de la station d’épuration des eaux usées de Conakry notamment dans des quartiers de Kaloum, Dixinn et Matam, signé le 06 Avril 2022 entre la République de Guinée et la Banque islamique de développement (BID).

Le ministère de l’économie, des finances et du plan est l’initiateur du présent projet tandis que le département bénéficiaire est celui de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du territoire. La cérémonie de présentation de l’autorisation de la ratification par le CNT s’est déroulée en présence des deux ministres. Le coût global du projet s’élève à 18,80 millions de dollars des États-Unis.

D’après le gouvernement l’autorisation de la ratification dudit projet permettra à ces trois communes susmentionnées et environnantes pour le traitement des eaux usées avant leur rejet en mer.

«Ce financement est composé d’un accord cadre, d’un accord mandat, d’un accord de prêt et d’un accord d’assistance technique. Le montant global du financement est de 18,80 millions de dollars US décomposé comme suit: 10 millions de dollars US de prêt; 8.5 millions de dollars US de vente à tempérament: 300 mille dollars US de don.

Les conditionnalités de la mise à disposition des crédits se présentent comme suit:

1)-pour l’accord de prêt: le remboursement se fera en 36 versements semestriels consécutifs de 194 531,79 de Dinar islamique (DI) sur une période de 25 ans; la période de grâce est de 7 ans; les frais de service estimés à 507 559,16 de Dinar islamique seront remboursés en 22 versements semestriels à compter de la date de signature; le dernier décaissement est arrêté au 31 décembre 2026.

2)-Pour l’accord de vente à tempérament : le remboursement se fera sur 20 ans. Le moratoire est de 5 ans. Le taux de marge est de 2,66% par an», peut-on lire dans le rapport de la commission du plan, des affaires financières et de contrôle budgétaire.

Il faut signaler que cette série d’accords a été adoptée à la majorité des 68 conseillers nationaux présents sur les 81 inscrits.

Mamadou Kouyaté pour Guinée360