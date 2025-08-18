Sur invitation, Mouctar Kalissa, responsable de la jeunesse de l’UFR, a pris part ce samedi 16 août 2025 à l’assemblée générale de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG). Il a livré un message fort en faveur de la cohésion au sein de l’opposition guinéenne.

D’entrée, Mouctar Kalissa a salué les relations entre les deux grandes figures politiques, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. « Le seul mot que je voudrais vous adresser ce matin, c’est que Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré sont des frères et des complices. En dehors de la politique, ces deux personnalités s’aiment, ils se parlent, ils s’écoutent », a-t-il déclaré devant les militants.

Pour le responsable de la jeunesse, cette complicité doit inspirer les militants et les encourager à adopter une posture de dialogue. « Alors, à nous aussi de nous écouter. Nous devons nous parler. La politique, c’est une locomotive. À chaque gare, quand on arrive, certains descendent. Ceux qui descendent ne sont plus avec vous. Ils ne marcheront plus avec vous. Mais ceux qui montent dans le train, c’est parce que vous conjuguez le même verbe avec eux. Aller avec eux, c’est partager votre destin, vos chemins. C’est cela, la politique. »

Mouctar Kalissa a également tenu à rendre hommage à ces deux leaders, qu’il décrit comme des hommes d’État ayant marqué la Guinée. « Ces deux leaders, il faut le souligner ici, ils ont beaucoup souffert dans ce pays. Or, ils ne méritent pas cette souffrance. Parce qu’ils ont honoré et servi ce pays royalement, avec conscience et avec dignité. Nous devons les aimer. Nous devons les honorer. Et nous devons les protéger », a-t-il lancé.