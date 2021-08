Après la confirmation de l’épidémie à virus Ebola en Côte d’Ivoire sur une Guinéenne venue de la préfecture de Labé, les autorités de la région forestière ont décidé de prendre des précautions afin de limiter sa propagation.

Des mesures sanitaires visant à interdire tout passage vers les pays voisins notamment la Côte d’Ivoire, le Libéria et la Sierra-Leone ont été prises. A travers une déclaration rendue publique ce mercredi 18 août, il est dit qu’aucun citoyen n’est autorisé à franchir la frontière guinéenne dans cette partie du pays, s’il n’est pas muni d’une carte de vaccination: «De la Guinée vers la Côte d’Ivoire, de la Guinée vers le Liberia ou encore la Sierra Leone, on ne peut plus franchir la frontière si on ne présente pas sa carte de vaccination ou sa carte de test [qui confirme que l’on est négatif]. Toutes les dispositions ont été prises dans ce sens par les autorités compétentes» rassure le gouverneur de la région, Général Mohamed Gharé.