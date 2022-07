L’absence du premier ministre Mohamed Béavogui au pays dans un contexte particulier de crise entre le gouvernement et les acteurs politiques, continue de soulever des spéculations.

Interrogé sur la question ce lundi, le porte-parole du gouvernement a donné des raisons qui ont poussé le gouvernement à nommer le ministre Bernard Goumou pour assurer l’intérim.

«Les ministres ont des congés ou peuvent se déplacer à des convenances personnelles, et quand cela survient et qu’il y a un calendrier chargé d’une certaine importance, les postes ne peuvent pas être vacants. C’est important que les uns et les autres le comprennent. C’est le chef du gouvernement, il ne peut pas se faire remplacer au sein du gouvernement comme moi sans que cela ne soit su», a souligné Ousmane Gaoual Diallo, au micro des journalistes de la radio Fim.

Il a annoncé ensuite que des chefs d’État seront en Guinée dans les prochains jours: «Lorsqu’ils vont arriver à l’absence du premier ministre, ce n’est pas au directeur de cabinet d’aller transmettre le message du chef de l’État. Il faut que ça soit un ministre investi de ce mandat pour ce contexte.»

A la question de savoir si un des secrétaires généraux du gouvernement ne pouvaient assurer la relève, Ousmane Gaoual a dit en outre: «Les secrétaires généraux ne peuvent pas prendre part au conseil interministériel, ce qui veut dire que lorsqu’un ministre est absent, sa tâche est assuméé automatiquement par un de ses collègues. Par exemple moi je vais supplier à l’absence du ministre des transports, et celui de la défense va supplier celui de la sécurité. Mais lorsqu’il s’agit du premier ministre, ça ne se passe pas par note verbale, il ne peut pas lui-même designer son suppliant, c’est une prérogative du président de la République. C’est tout à fait normal, c’est comme ça que cela se fait. Donc il n’y a pas matière à spéculer sur ça.»