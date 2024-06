La défense de Moussa Dadis Camara, dans le procès du massacre du 28 septembre, poursuit ses plaidoiries au Tribunal criminel de Dixinn, ce mardi 18 juin 2024. Maître Jocamey Haba, qui a toujours la parole, porte des accusations contre la France et l’ancien président Alpha Condé.

Maître Jean Baptiste Jocamey Haba a accentué ses plaidoiries sur un complot qui, selon lui, avait été organisé contre son client Moussa Dadis Camara pour l’écarter du pouvoir. L’avocat indique que ce “complot” avait des exécutants et des commanditaires en Guinée et à l’etranger. Parmi les commanditaires, il cite l’ancien président, le Pr Alpha Condé, évincé du pouvoir le 5 septembre 2021 par le CNRD.

« Le 1er commanditaire était le président Alpha Condé, il était membre d’organisation, il est celui qui avait choisi la date du 28 septembre 2009 (comme jour de la manifestation réprimée à sang, ndlr). Mais il a trahi les autres en quittant le pays sachant ce qui allait se passer. Nous savons tous que c’est à lui que le massacre a profité », a martelé l’avocat.

Pour écarter Moussa Dadis Camara du pouvoir, Jocamey affirme qu’il y avait aussi des exécutants guinéens et étrangers qui vivaient dans le pays pendant le règne du CNDD.

« L’autre élément du complot c’est Bernard Kouchner, alors ministre des Affaires étrangères français. Ils avaient tout mis en place pour permettre à Alpha Condé de prendre le pouvoir. Il y avait aussi le président français au moment des faits, Nicolas Sarkozy. Il y avait l’ambassadeur de France en Guinée, au moment des faits, il est celui qui avait menacé les partis politiques du retrait du soutien de la France s’ils ne sortaient pas le 28 septembre 2009. Il y a aussi l’Union européenne (UE) et la communauté internationale qui étaient dans le complot contre Dadis. Pour éliminer le président Dadis, il fallait utiliser le général Sékouba Konaté. Il fallait passer par les hommes de la Guinée. C’est la même politique coloniale. Elle a malheureusement réussi en se servant de l’un de nous, comme ça a toujours été le cas. Et c’est cela la politique française, malheureusement, en Afrique ».

L’avocat regrette le fait que le massacre du 28 septembre ait fait oublier aux Guinéens une date historique pour leur pays. Date qui a ouvert la voie à l’indépendance nationale.

« Aujourd’hui personne ne parle du référendum du 28 septembre qui a montré à l’Afrique la voie de la liberté et de la dignité. Allez sur Google et mettez 28 septembre 2009, vous verrez “massacre”. Vous verrez rarement “référendum”. Voilà ce que la France a gagné: salir et falsifier notre histoire, l’histoire de la Guinée».

Pour Me Jocamey Haba, la France fait semblant d’être aux côtés des présidents pendant qu’ils sont au pouvoir. Quand ces derniers perdent la légitimité, elle est prête à les compliquer davantage la situation.

« Où se trouve le Général Diendéré aujourd’hui ? Où se trouve le président Blaise Compaoré aujourd’hui. Chacun peut se faire une idée. Où se trouve le président Alpha Condé aujourd’hui ? En Turquie. Même pas en France, pays qui l’a aidé pourtant à arriver au pouvoir. Il a fallu qu’il devienne président en Guinée pour que les Français plient bagages. Et cette phrase ne vient pas de moi, mais d’un leader politique guinéen. Et c’est cela la réalité, parce qu’il s’est beaucoup plus rapproché de la Turquie, du Brésil et de la Chine. Où se trouve aujourd’hui le Général Sékouba ? En France. Il s’est fait lâcher par la France et il cherche un asile en Suède. Il a tenté en Norvège. Il s’avère que ça aurait été compliqué. Mais aujourd’hui c’est la Suède. Il m’entend. Il sait que je le sais».

À en croire les propos de l’avocat, tous ceux qui font du tort à Moussa Dadis Camara finiront par payer les frais.

« Qu’est-il arrivé à la France ? Elle même a été trahie, puisque Alpha Condé, le vieux aidé, a eu d’autres amis. Comme pour dire qu’on ne peut faire du mal à un homme sincère, je vais même dire à un béni de Dieu. Oui, le président Moussa Dadis Camara est béni de Dieu. Je le dis en pesant mes mots. Je viens de donner des exemples. Et tous ceux qui ont tenté de lui faire du mal ou tous ceux qui lui ont fait du mal de près ou de loin, le paieront devant les hommes et devant Dieu.

Ça fait mal de le dire, mais la roue tourne. Chacun sait ce qui est arrivé à Alpha Condé. Mais certains oublient. On ne doit pas oublier qu’il a empêché le président Dadis d’enterrer dignement sa mère. Chacun sachant ce qui lui est arrivé il y a un an, je me tais dessus. Je n’en parle pas ».