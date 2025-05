Le leader du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), Lansana Kouyaté s’est exprimé ce samedi 17 mai 2025, sur la question du couplage des élections présidentielle et législatives. Selon lui, si l’État opte pour cette formule, c’est qu’il a ses raisons, notamment le facteur temps.

Face à ses militants, réunis ce week-end à Conakry, l’ancien Premier ministre a abordé le sujet avec prudence, appelant au respect des textes en vigueur.

“Le couplage dépend de l’État. Les lois doivent être respectées. Il y a eu ce problème par le passé. Couplage ou non, les uns et les autres se sont prononcés. Je me suis prononcé à l’époque. Si l’État décide de faire le couplage, c’est probablement parce que le temps manque pour faire une élection après l’autre”, a-t-il déclaré.

Lansana Kouyaté affirme ne voir aucun inconvénient à ce que les deux scrutins soient organisés simultanément.

Il a également réitéré la disponibilité de son parti à participer au processus électoral, quelle que soit la formule retenue.

“Moi je n’ai pas de problème avec tout ça. Qu’on fasse coupler ou qu’on ne couple pas, le PEDN fera partie des acteurs. Ça j’en suis absolument concerné”, a-t-il conclu.