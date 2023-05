Accident vasculaire cérébral (AVC) appelé aussi “attaque cérébrale ” est une pathologie fréquente qui survient de façon très brutale. Chaque année plusieurs personnes atteintes d’AVC perdent la vie, d’autres laissent des séquelles sévères avec une invalidité permanente qui rend ses victimes dépendantes. Pour en savoir sur les causes, les conséquences et les moyens de prévention de cette pathologie, nous avons rencontré ce jeudi 18 mai 2023, Dr Abdoulaye Diallo gastro-entérologue et enseignant à la faculté de médecine à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Interview !

Guinée360 : c‘est quoi cette maladie appelée AVC ?

Docteur Abdoulaye Diallo : Un accident vasculaire cérébral est une perturbation subite de la circulation sanguine au niveau du cerveau, c’est-à-dire de l’acheminement du sang qui lui fournit l’oxygène. Cela est dû soit à une obstruction qui conduit à une ischémie où a une rupture du vaisseau sanguin.

Quels sont les symptômes indicateurs de la survenue d’un AVC ?

Les principaux signaux de l’accident vasculaire cérébral sont : une faiblesse ou une paralysie brutale d’un seul côté du corps (bras, jambe, visage) ; un engourdissement ou un fourmillement dans les bras, dans les jambes ou au niveau du visage ; une difficulté à s’exprimer, à trouver les mots ; des troubles de la vue, vision double ou incapacité à voir mais uniquement d’un seul œil ; des étourdissements comme la perte d’équilibre, notamment en cas de présence d’un ou plusieurs autres signes.

Quelles sont les causes des AVC ?

Les causes d’un AVC sont souvent liées à une artère bouchée par un caillot ou la rupture d’une artère qui va créer un hématome.

Il existe combien de types d’AVC ?

Il y en a deux (2) : l’AVC ischémique, lorsqu’une artère du cerveau est bouchée par un caillot ; et l’AVC hémorragique qui est dû à la rupture d’un vaisseau sanguin dans le cerveau provoquant une hémorragie cérébrale.

Quels sont les facteurs de risques de l’AVC ?

Les facteurs de risques sont nombreux, il y’a ceux qui sont inévitables comme : l’âge, le sexe (les hommes sont plus à risque), l’hérédité (plus de risques d’avoir un AVC si un membre de la famille a eu un AVC avant 65 ans), les antécédents d’AVC.

Il y’a ceux qui évitables comme : hypertension artérielle, le diabète, l’obésité, la consommation de tabac, alcool, l’alimentation, la sédentarité et à cela s’ajoute le stress.

Quelles sont les conséquences d’un AVC ?

Un accident vasculaire cérébral peut entraîner des handicaps temporaires ou permanents. La durée et la sévérité des conséquences de l’AVC dépendront de combien de temps le cerveau a été privé de circulation sanguine et quelle partie a été affectée.

Comment prévenir les AVC ?

La prévention primaire elle est basée tout d’abord sur une bonne hygiène de vie, une alimentation équilibrée, la pratique d’une activité physique régulière, le tout évitant le surpoids, pas de tabagisme ou de consommation de cannabis, consommation d’alcool. Il faut mener une vie paisible avec moins de stress, faire du sport pour pousser les artères à fonctionner normalement. Il faut aussi faire contrôler sa tension, son taux de cholestérol sanguin et traiter si besoin l’hypertension artérielle.

Comment réagir en cas d’accident vasculaire cérébral ?

C’est très important que la population ait des notions de secouristes. Quand vous êtes face à une personne qui fait une crise d’AVC : il faut le poser d’un côté, éviter qu’il n’avale sa langue tout en la tirant, l’aider à respirer et surtout le transporter vers un hôpital.

Généralement, la pathologie attaque plus les personnes âgées, mais actuellement plusieurs jeunes en meurent. Comment cela se justifie ?

Quand il y’avait moins de monde, moins de stress, la vieillesse était le seul facteur favorable à un AVC. Maintenant avec le stress, la consommation des existants, de l’alcool, les jus énergétiques, la cigarette, tout ce qui pousse l’organisme à être plus résistant, à fournir plus de force, de capacités que ce que le cœur en demande. Donc les facteurs favorisant l’AVC se multiplient. De nombreux jeunes sont aujourd’hui victimes d’AVC pour toutes ces raisons.

Est-ce qu’on peut guérir de l’AVC ?

On peut complètement guérir d’un AVC sans séquelles, mais il faut réagir très vite. Plus la prise en charge est rapide mieux on peut sauver une personne qui souffre d’AVC. C’est une pathologie qui se soigne d’autant mieux qu’elle est rapidement prise en charge. Il est ainsi essentiel d’agir dès les premiers signes.