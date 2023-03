Le leader du Bloc Libéral, Faya Milimouno, désapprouve la manifestation des Forces vives de Guinée (FVG) prévue ce lundi 20 mars 2023.

Pour cet acteur politique soupçonné d’être de connivence avec le CNRD, au lieu d’organiser des manifestations de rue, les Forces vives doivent plutôt accepter la main tendue du Premier ministre, Bernard Goumou. «Actuellement, la seule chose importante à faire pour le peuple de Guinée, c’est qu’on se retrouve autour de la table où toutes les questions devront être posées, y compris la question concernant l’exercice de nos droits et libertés. Parce que l’exercice de nos droits et libertés, il faut le reconnaître, a aussi fait l’objet de confusion dans notre société et ça nous a fait perdre énormément de nos compatriotes. Donc, la manifestation n’est pas opportune parce qu’il faut un encadrement meilleur de l’exercice de nos droits et libertés pour éviter le comptage macabre qui veut qu’à chaque fois qu’une manifestation est organisée qu’on soit obligé d’enterrer un Guinéen”, a déploré Faya Milimouno exhortant les FVG à «participer à la construction de notre démocratie».

«Il faut louer les efforts du Premier ministre qui continue la main tendue, on est en situation de refondation de notre état. Ce qui veut dire que la République a besoin de tous ses enfants, la participation de chacun et nécessaire. La main tendue du Premier ministre, nous nous l’apprécions et nous l’encourageons», a indiqué le leader du BL exhortant les acteurs sociopolitiques à «saisir la main tendue du chef du gouvernement».