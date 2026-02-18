La mise en application du protocole d’accord signé le 3 janvier entre le gouvernement et l’intersyndicale de l’éducation progresse. Les principales organisations syndicales concernées — le Syndicat National de l’Éducation (SNE), la Fédération Syndicale Professionnelle de l’Éducation (FSPE) et le Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG) — ont procédé à la désignation de leurs représentants appelés à siéger au sein des commissions techniques prévues par l’accord, au cours de ce mois de février.

L’annonce a été faite par Michel Pépé Balamou, secrétaire général du SNE, dans un entretien accordé à Guinee360. Selon lui, chaque structure a transmis une liste de six membres destinés à intégrer les trois commissions mises en place. « On a déposé une liste de 6 représentants par structure. Le SLEG 6, le SNE 6, la FSPE 6, qui doivent appartenir à 3 commissions. Il y a la commission de remontée et de réception des actes administratifs de nomination qui doit travailler sur le dossier concernant l’offre des primes de fonction au cadre des services centraux des responsables des instituts déconcentrés, mais aussi les chefs d’établissement. Il y a aussi la deuxième commission qui aura la charge de travailler sur la liste des enseignants contractuels non retenus à l’Institut de l’évaluation en pratique des classes et ceux de la zone spéciale de Conakry. La troisième commission est celle qui aura pour mission de finaliser la révision du statut particulier des personnels de l’éducation et de la formation. », a-t-il expliqué.

Malgré cette avancée organisationnelle, les commissions ne sont pas encore entrées en activité. Le responsable syndical indique que leur démarrage effectif reste suspendu à des concertations avec les autorités compétentes. « Nous attendons que les trois commissions puissent être opérationnelles. Un nouveau ministre vient d’être nommé au niveau de l’emploi, du travail et de la protection sociale, qui a la lourde charge de gérer ces différents conflits du travail. Donc, il y a ce problème qui est là. On attend qu’il nous rencontre et que nous puissions dérouler un calendrier et fixer des mises en œuvre de tous les points inscrits dans le protocole d’accord du 3 janvier. »

Par ailleurs, Michel Pépé Balamou évoque d’autres points inscrits dans le protocole, notamment le paiement des primes de préparation et de craie, ainsi que la régularisation des salaires bloqués. « De l’autre côté, à la fin de ce mois de février, on devrait travailler également sur la mise en œuvre d’un certain nombre de points, notamment le point concernant les primes de préparation et des craies. Une première tranche doit être payée à la fin de ce mois. Il y a également le déblocage des salaires des enseignants bloqués, qui jusqu’à présent peine à être rétabli dans leurs droits. Je pense que la commission chargée du déblocage des salaires est en train de travailler maintenant à la fonction publique depuis trois jours, pour faire en sorte que ceux qui sont vraiment dans les normes puissent être débloqués à la fin de ce mois et que les arriérés aussi soient payées. »

Le reclassement des enseignants fonctionnaires recrutés en 2017 figure également parmi les revendications prioritaires. « Il y a également une autre commission que nous ambitionnons, qui va être celle relative au reclassement des fonctionnaires enseignants engagés en 2017, qui au lieu d’être dans A2 ont tous été classés dans A1, en termes de hiérarchie. Nous sommes en train d’œuvrer à tout cela. »

En attendant le lancement officiel des travaux, le secrétaire général du SNE appelle au respect des engagements pris par les autorités. « Ils ont dit que les travaux reprennent ce mois de février, mais il n’y a pas eu de précisions sur la date de démarrage. Mais le mois de février comprend 28 jours, donc nous attendons. Jusqu’à la fin. Si rien n’est fait en ce moment, peut-être que l’intersyndicale de l’éducation se retrouvera et demandera beaucoup plus de comptes à la partie gouvernementale pour qu’on puisse travailler à la stabilisation des relations du travail et permettre à ce que les engagements pris soient respectés. »