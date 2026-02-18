Les audiences s’annoncent décisives dans le dossier impliquant l’ancien président de la Cour constitutionnelle. Selon des sources judiciaires, les débats dans l’affaire opposant Mohamed Lamine Bangoura à l’État guinéen devraient s’ouvrir ce mercredi 18 février 2026 devant la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

L’ex-haut responsable judiciaire est poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, corruption, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité. Incarcéré à la maison centrale de Conakry depuis fin décembre 2022, Mohamed Lamine Bangoura devra répondre des charges retenues contre lui devant la juridiction compétente.

L’ouverture des débats marquera une étape déterminante dans cette affaire aux enjeux institutionnels majeurs. Cette procédure s’inscrit dans la dynamique de lutte contre la corruption engagée par les autorités actuelles.