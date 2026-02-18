À la suite du protocole d’accord sur l’encadrement des prix signé le 16 février 2026 entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et le patronat, plusieurs ajustements ont été apportés aux produits de grande consommation. La ministre Fatima Camara en a précisé le contenu mardi lors d’une intervention à la RTG.

Selon la cheffe du département du Commerce, certains produits ont connu une baisse, tandis que d’autres ont été maintenus à leur niveau antérieur. “Les ajustements ont été opérés, à savoir sur le riz blanc de 50 kg qui passe de 270 000 à 260 000 francs guinéens, soit une baisse d’environ 4%. Au niveau de l’oignon qui est de 25 kg qui passe de 290 000 à 270 000 francs guinéens, soit une baisse d’environ 7%. D’autres produits sont maintenus à leur niveau précédent, à savoir le riz étuvé de 50 kg à 280 000 francs guinéens, la farine de 50 kg à 360 000 francs guinéens, le sucre de 50 kg à 350 000 francs guinéens, l’huile de 20 litres à 305 000 francs guinéens”, a précisé Fatima Camara.

S’agissant de la volaille, la ministre a indiqué que ce segment reste sensible aux fluctuations des marchés internationaux, justifiant un encadrement spécifique. “Nous avons opté pour un ajustement encadré afin de garantir sa disponibilité tout en protégeant le consommateur. Un poulet entier de 10 kg est plafonné à 310 000 francs guinéens, les cuisses de poulet de 10 kg à 220 000 francs guinéens. Deux produits sont désormais explicitement encadrés au détail, à savoir le riz de 25 kg plafonné à 180 000 francs guinéens, le lait en poudre de 25 kg plafonné à 980 000 francs guinéens. Je compte aussi préciser que ces prix plafonds déterminent le maximum, ils ne doivent pas être dépassés”.

La ministre a également mis en garde contre le non-respect des prix homologués par certains opérateurs économiques, tout en assurant la mise en place d’un mécanisme de suivi. “Il faut savoir qu’il y a tout un dispositif de suivi qui a été mis en place. Nos services compétents assureront un suivi régulier de l’application de ces mesures dans un esprit d’accompagnement et de dialogue avec les acteurs du marché”, a averti Fatima Camara.

Elle a enfin appelé les consommateurs à s’impliquer dans le contrôle citoyen des prix. “J’invite également les concitoyens avec calme et sens de responsabilité à s’informer sur les prix plafonds officiels et en cas d’écart significatif, à utiliser le numéro vert 142. Dès qu’ils vont appeler, ils verront que les services vont se saisir pour pouvoir remédier à ces dysfonctionnements”, a tenté de rassurer la ministre.