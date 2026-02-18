L’avocat de la partie civile n’a pas tardé à réagir suite à la décision rendue mardi par la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), qui a relaxé Dr Ibrahima Kourouma et renvoyé l’affaire des fins de la poursuite. Maître Pépé Antoine Lamah a exprimé sa surprise et sa déception face à cette décision.

Dans son intervention, l’avocat précise que cette réaction ne remet pas en cause la personne de l’accusé, mais se fonde sur la solidité des charges présentées. « Nous étions surpris et déçus, pas parce que c’est Dr Ibrahima Kourouma, mais à raison de la solidité des charges, des preuves qui pesaient sur les épaules de la personne qui a été relaxée », a-t-il expliqué.

Selon lui, l’ancien ministre faisait l’objet de poursuites pour « détournement de fonds publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux ». « À l’enquête préliminaire, à l’instruction préparatoire, tout comme devant la juridiction de jugement, il a été démontré que des centaines de milliards sont sortis des caisses de l’État, pendant qu’il était en charge du département de l’éducation, sans que des documents comptables ne soient apportés pour justifier la sortie de ces fonds », a-t-il rappelé.

Maître Lamah souligne que les preuves reposaient notamment sur un rapport de l’Inspection générale de l’État (IGE). « Ce rapport, nous l’avons exploité, nous avons démontré et prouvé la responsabilité pénale de Dr Ibrahima Kourouma quant au détournement de ces fonds », a-t-il précisé. Concernant les infractions d’enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux, il estime qu’« il a été suffisamment démontré que le patrimoine identifié de Dr Ibrahima Kourouma ne reflétait pas son revenu ».

L’avocat rappelle également que l’accusé s’était initialement abstenu de donner des détails sur son patrimoine. « Il a fallu que la Cour ordonne des mesures pour que deux ou trois immeubles, sortis de leur cachette, soient enfin dévoilés par devant la Cour », a-t-il indiqué.

Malgré ces éléments, la Cour a décidé de relaxer Dr Kourouma. « C’est une décision que nous respectons, mais je vous informe déjà que depuis hier, l’agent judiciaire de l’État nous a transmis une procuration. Il nous a mandatés d’engager les recours contre cet arrêt et ces recours sont enfin prêts », a annoncé Maître Lamah.

Il assure par ailleurs que la partie civile compte sur la Cour suprême pour réexaminer l’affaire. « Nous allons entreprendre une mesure tendant à amener la Cour à apprécier le plus rapidement possible le recours que nous allons introduire. Nous avons la ferme conviction qu’au regard des éléments du dossier et des arguments pertinents à notre portée, la Cour suprême n’hésitera pas à casser cet arrêt et à ramener Dr Ibrahima Kourouma devant la Chambre d’appel de la CRIEF, pour être jugé par cette chambre autrement composée », a-t-il conclu.