Les audiences dans l’affaire opposant Mohamed Lamine Bangoura à l’État guinéen se sont ouvertes ce mercredi 18 février 2026 devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

À la barre, l’ancien président de la Cour constitutionnelle de Guinée a formellement rejeté les accusations de détournement portant sur un montant de 20 milliards de francs guinéens.

« Sur toute la ligne, je ne reconnais aucun fait. En matière de gestion de compte, on détourne que ce qui existe. La cour constitutionnelle que j’ai dirigée n’a jamais bénéficié d’un budget de 20 milliards. Ce montant n’a jamais existé à ma connaissance… », a déclaré le prévenu, s’estimant victime d’une « injustice ».

De son côté, Me Pepe Antoine Lamah, agent judiciaire de l’État promet de prouver les audiences à venir, les preuves de culpabilité du prévenu.

« Nous serons là pour assurer la défense et les intérêts de l’État. Nous poserons des questions à charge, des questions de nature à soutenir l’accusation. C’est son droit le plus absolu de nier les faits. En droit pénal, il est permis de dire des contre-vérités pour se défendre. Mais il y a quand même des éléments au dossier de la procédure qui attestent que c’est un montant, n’est-ce pas, qui est rentré dans les comptes de la Cour constitutionnelle et que la justification de l’utilisation du montant n’a pas été prouvée. Il y a aussi des biens qui ont été indiqués pour lesquels il n’existe pas de cohérence entre les ressources prévues et les biens identifiés. et négligence. Je rappelle qu’il y a deux co-prévenus qui sont en fuite. Et le moment venu, toutes les conséquences seront tirées quant à leur statut pénal. »

À l’issue de cette première journée d’audience, le dossier a été renvoyé au lundi 23 février pour la poursuite des débats et la comparution des autres prévenus.