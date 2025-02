Lors d’une rencontre avec les journalistes basés dans la région de Kankan, ce lundi 17 février 2025, le Premier ministre, Bah Oury, a rappelé les efforts des autorités de la transition en faveur de la liberté de la presse. Selon lui, le général Mamadi Doumbouya accorde une grande importance à l’exercice du journalisme en Guinée.

Parmi les actions de l’Etat, le Premier ministre note l’octroi d’une maison régionale de la presse aux journalistes de Kankan, soulignant que cela traduit la volonté du gouvernement d’œuvrer pour le développement de la presse, qu’elle soit publique ou privée.

“C’est quelque chose qu’il faut dire, car dans certains médias, dès que les rapports sont retrouvés, on entend dire que telle ou telle radio a été fermée, et le gouvernement est accusé d’être contre la liberté de la presse. Cela traduit le contraire de ce qui est parfois dit dans certains médias, notamment internationaux”, a déclaré Bah Oury, exhortant les journalistes à plus de professionnalisme.

“Dans chaque chose, il y a du bien et du mauvais. La presse doit permettre à la population de décortiquer tout cela, de cerner ce qui peut être amélioré, ce qui doit être renforcé ou consolidé. C’est en cela que la presse doit être constructive et respectée”, a lancé le chef du gouvernement.

Selon le Premier ministre, l’immersion gouvernementale est aussi une occasion d’avoir des arguments solides pour répondre aux rapports accablants des organisations internationales en matière de liberté de la presse.

“C’est une occasion de venir et de rencontrer des endroits comme celui-ci, et de s’en féliciter. Cela me permet d’avoir des arguments solides lorsque certains écrivent dans leurs rapports que le gouvernement guinéen est contre la liberté de la presse, parce que trois médias ont été, disons, suspendus. Or, depuis lors, combien d’autres ont émergé et qui sont dans le bouquet Canal+ ? À ma connaissance, il y en a eu plus”, se félicite Bah Oury.