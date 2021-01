En terre camerounaise, les deux Congo se sont livrés à une belle bataille ce soir pour le seconde affiche du groupe B, un choc qui a tourné à l’avantage de la RDC grâce à la patte lourde de Chico Ushindi.

Cet après-midi à Douala, le seul pays à avoir remporté deux fois le CHAN faisait son entrée dans la compétition. Et quoi de mieux qu’un derby entre voisins pour lancer les hostilités dans ce groupe B.

Entraînée par le bon vieux Florent Ibengué, la République Démocratique du Congo a eu raison de son voisin de Brazzaville. Pourtant, les léopards ont étés obligés de faire sans 5 des leurs, déclarés positifs au COVID-19 pendant que les diables rouges eux, ne comptaient que 2 cas.

Sur le champ de jeu, et malgré une nette domination, la RDC a dû attendre le début de la seconde période pour faire la différence. Au moment où on s’attendait le moins, Chico Ushindi profite d’un ballon à l’entrée de la surface pour bien croiser sa frappe et débloquer la situation (1-0, 46e).

Une avance qui suffira pour offrir à Ibengué et ses poulains, leur première victoire de la compétition, synonyme de première place du groupe B a l’issue de la première journée. Puisque le Niger et la Libye n’ont pu faire mieux qu’un nul fermé (0-0) un peu plus tôt sur la même pelouse.

Le jeudi, le Congo affrontera le Niger et pourrait, en cas de victoire, obtenir son ticket pour les quarts de finale de ce CHAN camerounais.

@JeuneElhadj