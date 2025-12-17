Le 17 décembre 2025 marque le cinquième anniversaire de la disparition de Roger Bamba, militant de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), décédé en détention en 2020. À cette occasion, le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, a rendu un hommage appuyé à la mémoire de cet acteur engagé du parti, dont le combat continue, selon lui, d’inspirer.

Dans un message empreint d’émotion, le leader de l’opposition a salué le parcours et l’engagement de Roger Bamba. « Roger n’était pas seulement un militant : il était une conscience éveillée, un homme debout face à l’arbitraire », a déclaré Cellou Dalein Diallo, rappelant que sa mort est intervenue alors qu’il « défendait la démocratie et l’État de droit ».

Cellou Dalein Diallo est également revenu sur les circonstances du décès du militant, dénonçant une injustice qui, cinq ans après, demeure vive dans les mémoires. «Arraché à la vie derrière les barreaux, victime de l’injustice et de l’indifférence, pour avoir choisi de défendre la démocratie et l’État de droit », a-t-il écrit. Pour le président de l’UFDG, cette disparition constitue à la fois une blessure profonde et un symbole du prix à payer pour l’engagement politique dans un contexte marqué par la répression. « Son engagement sans compromis, son amour pour la liberté et sa foi inébranlable en une Guinée plus juste continuent de résonner dans nos luttes et nos espoirs », a-t-il ajouté.

En conclusion, Cellou Dalein Diallo a adressé un message fort, inscrivant la mémoire de Roger Bamba dans la continuité du combat politique. « Roger Bamba vit à travers chaque voix qui refuse l’injustice, chaque action en faveur de la liberté et de la démocratie. Roger, nous ne t’oublierons jamais. Ton combat demeure, et il se poursuit. »