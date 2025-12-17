Le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a décidé de maintenir la suspension de l’Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG), invoquant le non-respect persistant des textes régissant les partis politiques en République de Guinée. Cette décision intervient quelques jours après l’annonce, par la direction du parti, de la reprise de ses activités politiques.

Dans une correspondance datée du 16 décembre 2025 et adressée au président de l’UFDG, le ministre indique que la commission d’évaluation, après examen des documents transmis par la formation politique, a constaté que « des manquements substantiels aux textes légaux et réglementaires régissant les partis politiques en République de Guinée demeurent non corrigés à ce jour ».

Parmi les insuffisances relevées figurent notamment « la non-organisation des Congrès depuis l’année 2015, l’absence de procès-verbaux électifs aux niveaux déconcentrés, la substitution irrégulière d’une convention nationale à un congrès statutaire, la composition irrégulière des organes de direction et l’animation des activités politiques dans vos démembrements de l’extérieur en violation de la Décision de suspension ».

Au regard de ces constats, le ministre notifie « le maintien de la mesure de suspension concernant votre parti politique jusqu’à la satisfaction totale des exigences légales ».

Le MATD rappelle par ailleurs que, conformément à la loi portant régime des partis politiques, l’UFDG dispose d’un délai de « six mois, à compter du 25 novembre 2025, pour se mettre totalement en conformité avec les nouvelles dispositions légales ». À défaut, le parti « s’exposera à la perte de son statut juridique », prévient le ministre.