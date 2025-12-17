Annoncée portée disparue dans une vidéo diffusée le lundi 15 décembre 2025 par son manager sur les réseaux sociaux, la chanteuse, réputée être prévoyante, M’mah Touré est finalement sortie de son silence, mettant un terme aux rumeurs d’enlèvement qui circulaient depuis plusieurs jours.

Alors qu’elle était attendue à Toulouse après avoir quitté Conakry dans la nuit du dimanche, l’artiste a réagi deux jours plus tard. Lors d’un direct Facebook diffusé ce mercredi 17 décembre 2025, elle a catégoriquement rejeté toute thèse de disparition forcée.

« Pourquoi Mamadi Doumbouya va me kidnapper ? Quel militaire dans mon pays ose me toucher ? J’ai déjà vu, j’ai tout compris dans ce pays. Arrêtez les mensonges. On a besoin de tranquillité. Arrêtez d’accuser les gens ! », a-t-elle déclaré.

Plus loin, M’mah Touré a directement mis en cause l’ancien président guinéen Alpha Condé, qu’elle accuse d’être à l’origine du scénario.

« Papa Alpha Condé, arrêtez. Tu continues de faire n’importe quoi. Le pays galère, ce n’est pas tout le monde qui est riche. Peuple de Guinée, je sais maintenant ce que les gens pensent de moi. Si je n’étais pas réapparue, on aurait dit que Doumbouya m’a kidnappée. Et pourquoi va-t-il me kidnapper ? », s’est-elle interrogée.

Avant cette prise de parole, le manager de l’artiste avait exprimé publiquement son inquiétude le dimanche 14 décembre, affirmant être sans nouvelles de la chanteuse alors qu’elle était censée voyager.

« Sa fille et moi sommes venus la chercher à Toulouse, mais on ne l’a pas trouvée. Nous avons tenté par tous les moyens de la joindre, sans succès. En Guinée, on nous a dit qu’elle avait été vue à l’aéroport, mais on ne sait pas si elle a embarqué ou non. La situation est vraiment tendue », avait-il expliqué.

Face à cette situation, il avait lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver l’artiste . « Aidez-nous à la retrouver. Toute personne qui a des informations, aidez-nous. Est-ce qu’elle est arrivée au Maroc ? Est-ce qu’elle n’est pas arrivée ? On est vraiment inquiets », avait-il plaidé.

Avec cette sortie publique de M’mah Touré, la thèse d’une disparition forcée est formellement écartée, mettant ainsi fin aux accusations et aux nombreuses spéculations qui ont alimenté les réseaux sociaux ces derniers jours.