Pour une première en Guinée, le programme de master en communication publique et politique voit le jour. Et c’est l’Institut Spérieur de l’Information et de la Communication (ISIC) de Kountia qui l’a lancé ce 16 décembre 2021.

Axé sur la communication politique et publique, ce programme de master s’ouvre dans un contexte des reformes engagées par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

A l’occasion de la cérémonie d’ouverture, la Directrice générale de l’ISIC, Pr Djénabou Barry a souligné que le lancement de ce programme intervient dans un cadre de redynamisation et des reformes de son departementde tutelle : “Voilà pourquoi, le ministère de l’Enseignement supérieur a recommandé la mise en place des filières de formation dans les institutions d’enseignement supérieur publiques et privées. La mise en place du programme de Master en Communication publique et politique s’inscrit dans cette logique de la mission assignée à l’Institut Supérieur de l’information et de la Communication de Kountia », déclare-t-elle.

Dans la meme lancée, Pr Djénabou Barry explique les avantages de la formation des professionnels dans le domaine de la communication publique et politique dans notre pays. Selon elle, « ce programme va combler l’insuffisance des professionnels en Guinée. C’est aussi une opportunité d’appuyer la formation des formateurs. On comprend dès lors que le master s’inscrit dans la logique de la qualification permanente des professionnels. L’ISIC de Koutia a le devoir régalien pour conduire un tel programme en raison de ses ressources spécifiques, de ses ressources humaines hautement compétentes …, ainsi que les partenariats qui lient cet Institut à d’autres institutions”. C’est pourquoi, la Directrice générale de l’institut supérieur de l’information et de la communaication de kountia mise sur l’importance de ce master. Car, les mérites de l’ISIC ne sont plus à démontrer dans le pays. “Les professionnels qui sortiront de notre Institut pourront contribuer à l’efficacité et à la performance de certaines entreprises”, explique-t-elle.

De son côté, le Directeur de l’Enseignement Supérieur, le Pr Momo Bangoura, a déclaré que “l’ouverture de ce master permettra la qualification des enseignements et des enseignants de l’ISIC. Un établissement auquel l’Etat a consacré une partie conséquente de son budget et qui doit se développer et se hisser au rang des grandes écoles, desA l’en croire, ceci “est l’une des missions principales du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de l’innovation. L’ISIC de Kountia, est aujourd’hui reconnu pour la qualité de ces formations” puisque, explique-t-il, des hommes et des femmes formés à l’ISIC ont été injectés sur le marché du travail.