En présentant le rapport diagnostic de l’administration publique, ce vendredi 17 octobre 2025, le Premier ministre Bah Oury a plaidé pour une administration efficace et débarrassée des considérations personnelles. Il appelle à une réforme fondée sur la performance, la cohérence et la collaboration.

Ce document s’inscrit dans le cadre du Programme de réforme de l’État et de Modernisation de l’administration publique (PREMAP) , qui vise notamment à dresser un diagnostic institutionnel et organisationnel, ainsi qu’à définir les axes stratégiques du programme de réforme engagé par le gouvernement.

Le chef du gouvernement a rappelé à cette occasion son rôle de coordination, tel que prévu par la nouvelle Constitution, en matière d’administration et de bonne gouvernance. « L’administration doit être dépersonnalisée pour devenir un instrument de performance au service du développement collectif », a déclaré le Premier ministre, avant de souligner que « trop souvent, chaque réforme est perçue comme une action dirigée contre quelqu’un, alors qu’elle vise simplement à améliorer la gouvernance et l’efficacité de l’État ».

Bah Oury a appelé à sortir des logiques individuelles pour construire une administration fondée sur la mutualisation des talents et des compétences. « Chaque ministère, chaque service doit comprendre que le succès collectif dépend de la synergie entre tous les acteurs », a-t-il précisé, insistant sur la nécessité pour les organes de l’État de travailler dans l’harmonie.

Pour illustrer ses propositions, le Premier ministre a eu recours à une métaphore . « Si l’estomac doit bien fonctionner, il faut que la dentition, l’œsophage et tous les organes collaborent harmonieusement. C’est ainsi que notre administration doit apprendre à fonctionner », at-il conclu.

Cette déclaration de Bah Oury intervient dans un contexte où la Guinée s’est engagée sur la voie du retour à l’ordre constitutionnel, marquée par l’adoption d’une nouvelle Constitution et la préparation de l’élection présidentielle prévue pour le 28 décembre prochain.

En soulignant la nécessité d’une administration dépersonnalisée et efficace, le Premier ministre met en avant les fondations sur lesquelles le pays devra s’appuyer pour assurer la stabilité, la bonne gouvernance et le succès du prochain cycle électoral.