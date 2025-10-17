Dinah Salifou Camara, premier fils du roi des Nalous Boya Salifou est né dans le Fouta Djallon vers 1830 et a grandit dans la tradition musulmane.

Le 6 juin 1885, le roi des bagas Youra Tawel meurt, et quelques semaines plus tard, le 31 août 1885 à Sokoboly, Dinah Salifou est désigné comme roi des Nalous, le commandant Beeckman apporte, avec le brevet, les félicitations officielles de la France. En 1889, Dinah Salifou est l’un des rares rois africains à être invité à l’Exposition universelle de Paris.

Embarqué au bord d’un navire français « le Goeland », Dinah Salifou arrive en France le 25 juin 1889. En juillet 1889, Dinah Salifou entouré de sa femme et de son fils Ibrahima fait la une du Petit Parisien.

De son retour en Guinée, Dinah Salifou est confronté à plusieurs oppositions et jalousies de la part de son cousin Togba qui avait organisé une rébellion dans le naloutaye. Ayant combattu sans l’autorisation du colon français, Dinah Salifou est condamné à être déporté en 1890 et assigné à résidence à Saint-Louis du Sénégal.

Le 17 octobre 1897, Dinah Salifou mourut à l’hôpital militaire de Saint-Louis du Sénégal.

Notons tout de même que certains rapports des missionnaires français notamment celui d’Alcide Delmont de 1910 annoncent la mort de Dinah Salifou en novembre 1897.