Dansa Kourouma convoque les conseillers à une plénière ce samedi 17 septembre 2022, à l’hémicycle, pour examiner les aspects relatifs au projet de modernisation et d’extension de la station d’épuration des eaux usées de Conakry.

Selon un communiqué diffusé à la télévision nationale à cet effet, l’ordre du jour portera sur: l’autorisation de ratification des accords cadres, mandats, assistances techniques et prêts relatifs au projet de modernisation et d’extension de la station d’épuration des eaux usées de Conakry, entre la Banque islamique de développement(BID) et la République de Guinée.

Sont invités à cette cérémonie, les représentants des institutions républicaines, le premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et du plan, le ministre de l’habitat et de l’aménagement du territoire, madame la gouverneur de la ville de Conakry, les maires des six communes de Conakry, le représentant du patronat de Guinée, les représentants des coalitions des parties politiques, les représentants de la société civile et les représentants des organisations de la presse publiques et privée.

Compte tenu de l’importance de l’ordre du jour, Dansa Kourouma exige la présence de tous les conseillers nationaux.