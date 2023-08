En réponse au reggae man guinéen Takana Zion, lors de son passage dans une émission télévisée chez nos confrères de Happy médias, sur l’organisation d’un concert de paix et d’unité nationale le 05 septembre 2023 prochain, le blogartiste guinéen vivant en Europe s’est déchaîné sur Takana Zion et autres.

Dans une vidéo diffusée sur le réseau social Facebook, Bah Bigsoul 224 a tenté de descendre ses confrères dont Takana Zion, Oudy 1er et Maître Hit Man . Pour le blogueur guinéen, Takana Zion et ses acolytes ne sont plus dans leur rôle ou peau d’artiste. C’est pourquoi, il les qualifie d’artistes “partisans” et non des artistes du peuple.

«Vous n’êtes pas des artistes du peuple. Vous êtes des artistes partisans. Un artiste, s’il est partisan, il n’est pas la voix des sans voix. Quand il prend position pour un président ou un politicien, il n’est pas porte-parole du peuple, il devient griot car, ceux-là chantent les chefs et ils ( Takana Oudy Fish Killa ndlr ) sont dans ce registre. Si on est dans cette posture, on ne pourra plus dénoncer le pouvoir ou le chef de l’État», déplore Bigsoul.

Dans cette vidéo qui dure plus de 6 minutes, l’artiste de la bande Team reggae juge le concept du concert placé sur ‘’la paix et l’unité nationale’’ «inapproprié» car, il estime que cette date coïncide à la prise du pouvoir par le CNRD, en revanche il est organisé pour célébrer le CNRD.

«Ce n’est pas un concert de paix et de l’unité nationale, c’est un concert de célébration de la prise du pouvoir du CNRD. Cela n’a rien n’a voir à un concert de paix et d’unité nationale. Sortez de ça, sortez de vos slogans à deux balles. Ils( CNRD ) vont sortir et distribuer des milliards lorsque tu es avec eux, c’est comme ça où tu oses parler, sinon tu n’auras rien, c’est comme ça en Guinée et en Afrique. On est habitués», martèle -t-il.

Par ailleurs, il dit ne pas être contre ses pairs car, il pense que c’est une réalité datant depuis la nuit des temps dans le pays et dans le continent.

«Les frères, je ne vous en veux pas, allez y chanter et prenez votre argent. Restez tranquilles. Vous avez choisi votre choix, de grâce, arrêtez de dire que vous êtes des artistes du peuple. Pas d’attaque, pas d’animosité, on est ensemble».

À rappeler que l’auteur de l’album ‘’Human Supprematie‘’, lors de son passage dans l’émission le déballage, a clairement affiché son soutien aux nouveaux dignitaires du pays et ce concert est une façon pour lui d’être redevable envers le colonel Mamadi Doumbouya qu’il qualifie de “sauveur” et qui a mis fin à “l’injustice et à la mauvaise gouvernance” de l’ancien régime dirigé par le Pr Alpha Condé.

