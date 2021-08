Transitaires, cadres de la douane et du ministère du Budget étaient à une rencontre ce mardi 17 août 2021, dans le but de mener un cadre d’échange sur la dématérialisation du payement des procédures de dédouanement.

Cette initiative du Guichet unique du commerce extérieur de Guinée (GUCEG), permet de discuter, d’écouter les besoins, les suggestions de chaque partie, afin de d’améliorer le service.

Le payement des droits et taxes est effectif en Guinée depuis le 1er août dernier. Ceci dit, il était important pour le GUCEG, la Direction générale de la Douane et les acteurs impliqués dans le processus d’avoir un échange de donner-recevoir et faire en sorte qu’au cas où il n’y a aucun système parfait, essayer d’améliorer au fur et à mesure, estime monsieur Mamoudou Diané, DG du GUCEG.

« C’est un échange pour voir est-ce qu’il y a des faiblesses. Et s’il y a des faiblesses, nous essayons de les transformer en opportunité. Nous pensons que le système est au top, mais ce n’est pas à nous de juger le système, c’est à tous les acteurs qui sont dans les différentes procédures du commerce extérieur qui jugent le système », souligne-t-il.

M’mawa Touré a représenté le ministre du budget à cette rencontre. La conseillère juridique d’Ismaël Dioubaté a signalé que la démarche est dans une logique de dématérialisation afin de faciliter toutes les procédures. D’ailleurs, elle assure que cette procédure a déjà commencé en terme de sécurisation de recettes car elle permet de limiter l’intervention humaine.

«Elle vous permet de gagner en temps, en efficacité parce qu’à partir de chez vous, de votre smartphone, vous pouvez le faire au lieu d’aller jusqu’en ville ou de vous promener avec des liquidités.»

Dans le cadre du processus de dédouanement, le Directeur général des douanes explique qu’ il y a deux choses à récupérer: le temps et le coût. Général Toumany Sangaré ajoute que lorsqu’un citoyen, voudra faire ses paiements en ligne, il gagne en temps, et il gagne également en coût «parce qu’il ne se déplace plus, il ne paie plus le transport pour aller à la banque centrale ou bien pour aller voir sa banque. Cela évite le contact parce que, c’est le contact qui amène la tentation et c’est ce qui conduit à la corruption. Donc, le paiement en ligne nous permet non seulement de gagner en temps mais en coût et de lutter efficacement contre la corruption.»

La rencontre qualifiée de très intéressante, a permis aux participants de comprendre la stratégie d’avoir une économie au niveau de plusieurs structures de la douane. «Elle nous donne une efficacité de pouvoir évoluer avec beaucoup d’aisance. Avant, au niveau du paiement c’était un parcours du combattant qu’on menait. Mais aujourd’hui, tu peux rester assis dans ton bureau, au niveau de ton ordinateur et tu règles tout», a témoigné Mohamed Baldé, transitaire.

En exposant les attentes de Guichet unique du commerce extérieur suite à ce cadre d’échange, monsieur Mamoudou Diané a dit que c’est une opportunité pour leurs partenaires de ne pas leur faire cadeau, pour la simple raison de dire ce qui ne marche pas. «Pas ce qui marche. Nous sommes là à améliorer, donc à la sortie de cette réunion, je souhaite avoir les préoccupations directes et indirectes pour qu’ensemble, on essaye de transformer toutes ces préoccupations en opportunité pour l’intérêt de tous», a exprimé le DG de GUCEG.