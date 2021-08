Après la détection d’un nouveau cas d’Ébola en Côte-d’Ivoire sur une Guinéenne, les autorités sanitaires annoncent avoir pris des dispositions afin de retrouver les cas contacts en Guinée. Pour le directeur général l’agence nationale de sécurité sanitaire l’heure n’est pas à la panique.

Dr Sakoba Keita rassure que toutes les dispositions sont prises pour entrer en contact avec la famille.

«La bonne nouvelle ce matin, c’est que notre sœur qui était presque inconsciente s’est retrouvé. C’est elle-même qui a envoyé les numéros de ses proches pour nous aider à collaborer avec sa famille afin de limiter tous les cas s’il y en a Labé. Donc nos équipes de Labé et celle des N’Zerekoré sont alertées. Donc la visite domiciliaire de la famille de sa localité a commencé. Il y aura aussi une visite à l’école où cette femme a fait ses études», a-t-il rassuré.

Publicité

Et de poursuivre: « Nos équipes sont présentement en train de visiter les contacts et aussi retrouver le chauffeur du véhicule qui l’a amené à N’zerekoré et retrouver aussi les traces du véhicule qui l’a envoyé de N’zerekoré jusqu’à Abidjan. S’il y a eu des contacts éventuels à N’zerekoré nous sommes en train de chercher à les localisés, les examiner s’il n’y a pas de suspects parmi eux et éventuellement les vacciner», déclare le DG de l’ANSS.

Pour finir, Dr Sakoba Keita invite la population a ne pas paniquer. «Nous avons été suffisamment outillé par le gouvernement et les partenaires en terme de ressources humaines et d’équipements. Avec les vaccins et les médicaments que nous avons, nous pouvons contrôler», a-t-il souligné.