Dans le cadre de sa campagne régionale de lutte contre la consommation et le trafic de drogue, une mission de la CEDEAO séjourne actuellement à Conakry. Ce lundi 16 juin 2025, ses membres ont été reçus par les conseillers nationaux siégeant dans les commissions Défense et sécurité, Santé, Éducation, Affaires sociales et culturelles du Conseil national de la transition (CNT).

Cette initiative vise à sensibiliser les parlementaires aux enjeux liés à la toxicomanie et à la santé mentale, tout en promouvant une coordination accrue des efforts entre les États membres. L’objectif est de proposer des solutions concrètes pour lutter efficacement contre ce fléau qui compromet l’avenir de la jeunesse ouest-africaine.

Selon Mouctar Abdoul Aziz, juriste au Parlement de la CEDEAO et membre de la commission Santé, cette démarche a pour but de formuler des recommandations pertinentes à soumettre aux chefs d’État, en vue de faciliter la mise en place de structures adaptées.

« L’objectif de la mission est de coordonner les efforts que déploient les différents États membres afin de combattre ce fléau qui met en péril l’avenir de notre jeunesse. Nous espérons qu’au terme de cette mission, les honorables députés de Guinée et de Sierra Leone pourront produire des recommandations solides, à soumettre aux chefs d’État, pour la création de centres communautaires capables de traiter cette problématique au sein de la région », a-t-il déclaré.

La mission entend également renforcer la collaboration avec les membres du CNT. Pour l’honorable Fanta Conté, secrétaire parlementaire du CNT et membre du Parlement de la CEDEAO, cette coopération permettra d’évaluer les efforts déjà consentis par la Guinée dans la lutte contre les drogues.

« Plusieurs États membres de la CEDEAO sont confrontés à une hausse inquiétante de la consommation de drogue, et les jeunes sont les plus exposés. Cette mission sera l’occasion de plaider auprès des autorités guinéennes pour que la question de la toxicomanie soit pleinement intégrée aux politiques publiques, et aussi pour encourager l’élaboration de textes de loi adaptés à cette réalité », a-t-elle souligné.

Il convient de rappeler que la consommation de drogue constitue aujourd’hui un véritable problème de santé publique à l’échelle mondiale. Elle engendre de graves troubles mentaux, désintègre des familles, et peut parfois entraîner la mort.