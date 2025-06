La mise en place de la Direction de gestion des élections (DGE) par décret présidentiel continue de susciter de vives critiques. Ce lundi 16 juin 2025, le RPG Arc-en-ciel, ancien parti au pouvoir, est monté au créneau pour dénoncer une décision qu’il juge contraire à l’ordre juridique en vigueur.

Interrogé par Guinée360, Boubacar Demba Dansoko, membre du Bureau politique national du RPG, a exprimé de sérieuses réserves sur la légalité du décret pris par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya.

« Le décret est, du point de vue du droit, adossé à une loi. Or, en Guinée, jusqu’au moment où nous parlons, la loi confie la gestion des élections à un OGE, un organe de gestion des élections, en l’occurrence la CENI. Un décret qui n’est pas adossé à une constitution ou une loi organique est nul et de nul effet », a-t-il affirmé, en rappelant le combat démocratique qui a abouti à la mise en place d’une structure indépendante de gestion électorale.

Pour lui, cette décision traduit un net recul démocratique : « C’était une avancée formidable et démocratique qui est en train d’être remise en cause. Il faut donc que tous ceux qui soutiennent le CNRD réalisent, à partir de la publication de ce décret, que le CNRD est à la fois confusion et recul. »

Sceptique quant à la tenue d’un scrutin présidentiel cette année, Dansoko s’interroge sur l’opportunité du décret : « Nous ne voyons pas arriver d’élection présidentielle courant cette année 2025, donc nous ne comprenons pas l’opportunité de la prise de ce décret. »

Il remet également en cause la capacité du ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation à garantir un processus électoral fiable : « Le MATD est incompétent », tranche-t-il, avant d’ajouter : « cette incompétence ne pourrait être corrigée que par la mise en place d’une commission ad hoc. »

Dans le fond, le cadre du RPG dénonce un processus sans transparence ni garanties : «Qui parle d’élection doit parler transparence. Nous n’en sommes pas là. Nous sommes dans des manœuvres à la fois maladroites, contre-productives et très dangereuses pour le futur de la Guinée. On ne peut être à la fois juge et partie», insiste-t-il, accusant : « le CNRD est mal conseillé. »

Dansoko appelle les autorités de la transition à faire marche arrière : « Il est inutile de revenir à l’ordre constitutionnel par des acrobaties. C’est toujours retomber dans la case de départ. Il est nécessaire d’œuvrer afin que force reste à la loi. Le CNRD est allé très loin mais, il n’est pas tard de revenir en arrière et de remettre les choses à leur place. »