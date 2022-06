Après N’zérekoré, Kankan et Labé, le conseil des ministres hebdomadaire s’est tenu ce jeudi 15 juin 2022 à Kindia. Présent à cette rencontre, le colonel Mamadi Doumbouya a demandé à son ministre Lansana Béa Diallo, de mener des réflexions pour la création des centres de sports et de divertissements des jeunes dans les communes de Conakry.

Selon le compte rendu dudit conseil, le Chef de l’État a «regretté» qu’en se promenant nuitamment par exemple sur les grands axes de Conakry, on constate que les enfants et les jeunes transforment les voies publiques en terrains de jeux.

«Certes, cela constitue des problèmes d’insécurité, mais force est de reconnaitre qu’aucune alternative ne leur a été proposée, à ce jour. C’est pourquoi, le Président de la Transition a ordonné au ministre de la Jeunesse et des Sports de prendre toutes les dispositions pour mener une véritable réflexion et de proposer des solutions visant à doter les communes et les quartiers de centres de divertissements et de sports», rapporte le compte rendu.

Le Président de la transition a aussi «insisté», apprend-on, «sur la nécessité de s’intéresser aux problématiques de jeunesse pour espérer qu’elle assure dignement la relève du pays.»

