La persistance du manque de liquidités dans les banques et les services de transfert d’argent continue d’alimenter le débat public en Guinée. Interrogé par Guinée360, le porte-parole du PEDN, Ousmane Kankou Kaba, a exprimé ses inquiétudes face aux difficultés rencontrées par les citoyens.

« Même sans être économiste, chacun peut constater les difficultés pour accéder à son argent dans les banques ou dans les services de monnaie électronique », a-t-il déclaré.

Illustrant ses propos, il affirme avoir lui-même été confronté à ces contraintes lors d’un retrait bancaire. « Je suis allé dans une banque pour faire un retrait et on m’a expliqué que le plafond était de 500 000 francs guinéens », a-t-il confié.

Selon lui, la situation se révèle encore plus préoccupante dans les points de transfert d’argent. « Aujourd’hui, même pour retirer 100 000 ou 200 000 francs dans certains points Orange Money ou Mobile Money, il faut parfois faire plusieurs endroits », a-t-il souligné.

Pour le responsable politique, ces dysfonctionnements contribuent à fragiliser la confiance entre les citoyens et les institutions financières. « Il y a aujourd’hui un manque de confiance qui est en train de s’installer entre les citoyens, les banques et les services de monnaie électronique », a-t-il estimé.

Il attribue la responsabilité principale à l’État, appelant à une meilleure régulation du système. « C’est à l’État de veiller au bon fonctionnement du système et de faire en sorte que les citoyens puissent accéder librement à leur argent », a-t-il affirmé.

Enfin, Ousmane Kankou Kaba lie cette situation à des défaillances structurelles dans la gestion économique. « Quand les mécanismes économiques ne sont pas respectés et que la gestion n’est pas rigoureuse, les conséquences finissent par apparaître », a-t-il conclu.

Face à cette crise, le responsable du PEDN exhorte les autorités économiques à prendre des mesures urgentes afin de restaurer la confiance dans le système financier. Il annonce également que son parti pourrait prochainement soumettre des propositions, à travers ses experts, pour contribuer à des solutions durables.