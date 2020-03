Conakry: ouverture de la première session ordinaire du CES

C’est une session qui prendra deux mois, du 17 mars au 19 mai 2020. Plusieurs activités sont ainsi prévues au cours de cette rencontre du Conseil économique et social. La présidente du CES a ouvert la session avec un discours de soutien et de bénédiction en faveur des pays confrontés à la pandémie de Coronavirus.

Hadja Rabiatou Sérah Diallo a rappelé en outre que la mission du CES consiste à émettre des avis et des recommandations à l’exécutif et au législatif dans la mise en œuvre des réformes économiques, sociales, culturelles et environnementales.

Elle a ensuite évoqué que ces deux mois seront mis à profit par les conseillers pour étudier les thèmes d’auto-saisine qui sont entre autres:

-la promotion des activités rurales et de l’Environnement, dont le thème d’auto-saisine est « l’exacerbation de la problématique foncière sur fond de crise sociale et économique en Guinée;

-infrastructure, décentralisation, développement local et aménagement, avec pour thème d’auto-saisine »l’importance des infrastructures dans le développement durable de la Pêche et de l’Aquaculture en Guinée »;

-emploi, des Affaires sociales et culturelles, dont le thème d’auto-saisine est « la gouvernance, facteur de développement durable et de diversité de notre pays;

-Économie et conjoncture, bonne gouvernance et intégration régionale, dont le thème d’auto-saisine est « la compétitivité de l’économie guinéenne « .

« Ces thèmes d’auto-saisine sont d’une importance capitale au regard de la situation socio-économique du pays. Face aux enjeux de gouvernance et de responsabilité citoyenne, il nous revient en tant que conseillers et conseillères de se pencher sur les problématiques d’actualité qui sont dans notre société. Durant toute cette session, les conseillères et conseillers se mettront au travail pour produire des rapports de qualité qui contribueront au développement économique et social de Guinée« , a dit la présidente du CES.

Les recommandations issues de cette session permettront aux décideurs politiques et aux opérateurs économiques de faire une idée sur leurs activités et de prendre des dispositions utiles dans le cadre de la compétitivité de l’économie guinéenne, a souligné Mohamed Lamine Fofana, ministre en charge de la Justice et Garde des Seaux.

« La pertinence du choix des thèmes traités est avérée, car elle prend en compte des préoccupations essentielles de monsieur le Président de la République et de toutes les populations guinéennes. C’est pourquoi, il me charge de vous adresser ses plus vives félicitations pour votre patriotisme et votre dévouement pour la cause de toute la Nation.

De même, il sait compter sur vos recommandations et suggestions qui lui sont destinés aux termes de vos travaux et très utiles dans l’accomplissement de sa mission ».