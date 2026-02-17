La Coordination nationale de Tournons La Page Guinée (TLP-Guinée) a exprimé, lundi 16 février, sa vive préoccupation à la suite de la décision de la Direction préfectorale de l’Éducation nationale (DPE) de Boké de renvoyer cinq lycéennes issues des lycées N’Dama et Mohamed VI. Les élèves sont sanctionnées pour avoir diffusé des vidéos sur les réseaux sociaux.

Dans une déclaration rendue publique le même jour, l’organisation de la société civile indique être « profondément préoccupée par la décision de la DPE de Boké.

Tout en reconnaissant le caractère discutable des contenus en cause, TLP-Guinée juge la mesure excessive. « Nous reconnaissons que les contenus diffusés peuvent être considérés comme inappropriés, mais nous estimons que les mesures prises sont disproportionnées et peuvent avoir des conséquences graves sur l’avenir de ces jeunes filles », souligne la coordination nationale.

L’organisation rappelle également le principe du droit à l’éducation et plaide pour des sanctions adaptées. « Nous rappelons que l’éducation est un droit fondamental et que les mesures disciplinaires doivent être proportionnées », peut-on lire dans la déclaration.

Dans ce contexte, TLP-Guinée appelle les autorités éducatives à reconsidérer leur décision afin de permettre aux élèves concernées de poursuivre leur scolarité. « Nous demandons aux autorités de revoir ces mesures pour permettre aux jeunes filles de terminer l’année scolaire et de poursuivre leurs études dans des conditions normales », insiste l’organisation.

Au-delà du cas spécifique, la coordination nationale privilégie une approche pédagogique fondée sur la sensibilisation. « La Coordination nationale de TLP-Guinée est convaincue que l’éducation et la sensibilisation sont les meilleurs moyens de promouvoir les valeurs de respect et de responsabilité auprès des jeunes », affirme-t-elle.

Elle invite par ailleurs les autorités à renforcer l’éducation aux médias et à la citoyenneté dans les établissements scolaires. « Nous exhortons les autorités à prendre des mesures en collaboration avec les organisations de la société civile pour renforcer l’éducation aux médias et à la citoyenneté active dans les établissements scolaires, plutôt que de recourir à des sanctions excessives qui peuvent nuire à l’avenir de ces jeunes filles ».

Pour l’heure, aucune réaction officielle de la Direction préfectorale de l’Éducation nationale de Boké n’a été rendue publique concernant cette prise de position.