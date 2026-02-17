Après près de quatre années de détention à la Maison centrale de Conakry, l’ancien ministre de l’Enseignement pré-universitaire, Ibrahima Kourouma, a été déclaré non coupable du délit d’enrichissement illicite et renvoyé des fins de la poursuite, ce mardi 17 février 2026, par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

À la sortie de l’audience, son avocat, Me Soufiane Kouyaté, a exprimé sa satisfaction devant la presse. « Comme vous pouvez le constater à mon visage, c’est un sentiment de joie qui m’anime, tout comme mes confrères de la défense », a-t-il déclaré, rappelant que depuis plusieurs années, le collectif d’avocats « clamait haut et fort l’innocence » de leur client.

Selon lui, la décision rendue par le juge Francis Koba ne constitue pas une surprise. « Il a été l’un des premiers magistrats à nous donner raison lorsqu’il avait ordonné sa remise en liberté à la suite d’un référé pénal, alors que son mandat était devenu caduc. Cette décision avait d’ailleurs été confirmée par la chambre des appels », a-t-il souligné. Me Kouyaté estime ainsi que voir ce magistrat, qu’il présente comme expérimenté en matière d’enrichissement illicite et de détournement, prononcer une telle décision « ne peut que [le] réjouir ».

L’avocat a toutefois précisé qu’en principe, au regard de la loi guinéenne, son client « devrait sortir immédiatement ». Il a dénoncé l’exigence d’un ordre de mise en liberté, qu’il considère comme une pratique « qui n’est prévue nulle part dans notre législation », mais qui demeure nécessaire pour que l’administration pénitentiaire procède à la libération effective.

« En principe, il est libre et devrait rentrer chez lui aujourd’hui », a-t-il insisté, tout en évoquant les conséquences humaines de cette détention. « Être privé de liberté pendant quatre ans, ce n’est pas seulement lui qui a souffert. Sa famille, ses proches ont également payé le prix. »

Me Kouyaté estime que, dans des conditions normales, son client devrait être indemnisé par l’État pour avoir été, selon ses termes, « écroué à tort ». Sur d’éventuelles démarches en ce sens, il préfère pour l’instant réserver sa position : « Il faudra d’abord une concertation avec mon client avant toute déclaration. »

Interrogé sur l’éventualité d’un pourvoi du parquet spécial, l’avocat s’est montré sceptique. Il affirme que le ministère public avait indiqué ne pas avoir interjeté appel sur le fond, évoquant une formalité procédurale liée à l’appel d’une autre partie. « Si le parquet a dit que l’objectif est atteint, je serais surpris qu’il exerce un pourvoi », a-t-il fait savoir.

Quant aux prochaines démarches, Me Kouyaté annonce vouloir « entrer en contact avec le parquet spécial afin d’obtenir l’ordre de mise en liberté », indispensable, selon lui, pour permettre à l’administration pénitentiaire de procéder à la libération effective de son client.