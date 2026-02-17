Dans un communiqué officiel lu à la télévision nationale ce mardi 17 février 2026, le Secrétariat général des Affaires religieuses a annoncé le début du mois saint de Ramadan sur toute l’étendue du territoire guinéen.

Selon la déclaration faite par le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, El Hadj Karamo Diawara, le croissant lunaire marquant l’entrée dans le mois de Ramadan a été observé ce mardi 29 Chaabane, correspondant au 17 février 2026. En conséquence, le jeûne du mois saint débutera officiellement ce mercredi 18 février 2026 sur l’ensemble du territoire national.

Les services déconcentrés du département, ainsi que les autorités religieuses et administratives, sont appelés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect de cette date.

Dans son message adressé aux fidèles, le ministre a rappelé que le Ramadan constitue un moment de jeûne, de prière, de pénitence, d’aumône, de pardon et de tolérance. Il a invité les Guinéens à prier pour la paix, l’unité nationale, la stabilité, la prospérité et le développement durable du pays.

Au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, ainsi que du Premier ministre, il a formulé ses vœux de bon Ramadan à l’ensemble des musulmans de Guinée et du monde.

Par ailleurs, le communiqué précise que le Carême chrétien, période de pénitence et de jeûne de quarante jours, débute également ce mercredi 18 février 2026 sur toute l’étendue du territoire national. À cette occasion, les autorités ont adressé leurs vœux aux fidèles chrétiens de Guinée et du monde entier, les invitant eux aussi à prier pour la paix et la cohésion nationale.

Le communiqué s’est achevé par une bénédiction pour la Guinée et l’ensemble de ses citoyens.