À l’occasion de la prochaine fenêtre internationale FIFA, la Guinée participera au tournoi « Maroc, capitale du football africain », prévu du 23 au 31 mars 2026 au Royaume du Maroc.

Dans un communiqué publié ce lundi, la Fédération Guinéenne de Football a dévoilé le programme du Syli National, qui affrontera respectivement le Togo et le Bénin lors de cette trêve internationale. Les deux rencontres amicales sont programmées les 27 et 31 mars 2026, dans les villes de Rabat et Casablanca.

Pour l’instant, les horaires et les stades accueillant ces matchs n’ont pas encore été précisés.

Cette trêve constituera également une opportunité pour Paulo Duarté et son équipe de préparer les Éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 (Groupe Kenya – Ouganda – Tanzanie).

Dans les prochains jours, le technicien portugais dévoilera la liste des joueurs convoqués pour cette première trêve internationale de l’année 2026.

Pour rappel, Duarté et son staff technique affichent actuellement un bilan de 6 matchs joués : 3 victoires et 3 matchs nuls, toutes compétitions confondues.