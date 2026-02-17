Comme annoncé par Guinée360 en début de matinée, la Chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a rendu, ce mardi 17 février 2026, son arrêt dans le dossier opposant l’ancien ministre de l’Enseignement pré-universitaire, Ibrahima Kourouma, à l’État guinéen.

Dans son arrêt, la juridiction, présidée par le juge Francis Kova Zoumanigui, a déclaré le prévenu non coupable des faits présumés de détournement de deniers publics portant sur un montant estimé à 612 milliards de francs guinéens et 12 millions de dollars américains. L’ancien responsable gouvernemental est ainsi renvoyé des fins de la poursuite.

Lors de la phase des plaidoiries, la partie civile avait sollicité la condamnation de l’ex-ministre au paiement de cinq milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts, pour la réparation d’un préjudice qu’elle évaluait à 612 milliards de GNF.

Cette décision met un terme à une procédure judiciaire engagée contre cet ancien membre du gouvernement ayant exercé ses fonctions sous la présidence d’Alpha Condé.