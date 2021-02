Auteurs d’un bon CHAN 2020, les joueurs du Syli Local se trouvent à tour de rôle des points de chute. Après celui du défenseur DOUMBOUYA, le Horoya AC vient d’annoncer le recrutement du milieu de terrain Mohamed COUBASSA.

Un CHAN réussi, ça se remarque forcément. Les joueurs du Syli local ont séduits durant le tournoi et les conséquences n’ont pas du tout tarder à se faire voir.

Après les transferts de Mamadouba BANGOURA vers la Macédoine, de Victor KANTABADOUNO vers la Hongrie, c’est au tour de Mohamed COUBASSA de rejoindre Ibrahima Sory DOUMBOUYA au Horoya AC. Le milieu de terrain, annoncé avec persistance, sera dans les jours qui suivent un Matamkas.

C’est ce que le club vient d’annoncer sur ses différents réseaux sociaux. Le technicien, très élégant balle aux pieds, signera un bail de 3 ans et viendra s’ajouter à un secteur très dense, qui compte déjà son coéquipier en sélection nationale Morlaye SYLLA, les ghanéens Bafour SÉBÉ et Brefo MENSAH, en plus du nigérien Mohamed WONKOYE et du burkinabé Dramane NIKIEMA.

Bonne aventure COUMBASSA…

