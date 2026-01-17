À l’occasion de l’investiture de Mamadi Doumbouya, les États-Unis ont dépêché un émissaire de haut niveau à Conakry. Washington a saisi l’événement pour afficher sa volonté de renforcer sa coopération avec la Guinée et s’est dit « impatient » de travailler avec le nouveau président.

Les États-Unis ont marqué leur présence à l’investiture du président Mamadi Doumbouya en envoyant un émissaire de haut niveau. À travers ce geste diplomatique, Washington a exprimé son impatience à collaborer avec les nouvelles autorités guinéennes.

Parmi les chefs d’État et les personnalités ayant pris part à la cérémonie figurait Nick Checker, haut responsable du bureau supérieur du Département d’État américain.

Dans un message publié sur Facebook, le Département d’État a salué l’événement en ces termes : « Les États-Unis félicitent le président Doumbouya et le peuple de Guinée pour ce moment monumental ».

Washington a également insisté sur la nécessité de consolider la coopération bilatérale entre les deux pays. « Nous attendons avec impatience de poursuivre notre travail pour renforcer nos liens bilatéraux et promouvoir la prospérité économique de nos deux pays », a ajouté la diplomatie américaine.

À travers cette déclaration, les États-Unis laissent transparaître un intérêt accru pour la Guinée, un pays stratégique et riche en matières premières, au cœur des priorités économiques et géopolitiques américaines en Afrique de l’Ouest.