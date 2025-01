La Guinéenne Hadja Idrissa Bah a été nommée ce jeudi au Conseil national pour le développement et la solidarité internationale (CNDSI) du Ministère des Affaires étrangères de France. Sa nomination, officialisée par décret, couvre le mandat de 2025-2027. L’annonce a été faite par la concernée elle-même ce vendredi sur sa page Facebook.

Elle exprime sa satisfaction pour cette promotion dont elle a bénéficié à l’étranger et s’engage à travailler pour l’accomplissement de sa mission au sein du CNDSI. « Je suis honorée de cette nomination et je m’engage à travailler avec diligence et dévouement pour promouvoir le développement et la solidarité internationale. Je suis impatiente de collaborer avec mes collègues du CNDSI et de contribuer à la mission essentielle de notre conseil », a-t-elle déclaré.

Le CNDSI est une instance de dialogue et de concertation régulière entre l’ensemble des acteurs du développement et de la solidarité internationale sur les orientations de la politique de développement. Il joue un rôle clé dans la coordination des efforts nationaux et internationaux pour atteindre les objectifs de développement durable et renforcer la coopération internationale.

Hadja Idrissa Bah est une jeune Guinéenne connue pour son engagement dans la lutte pour la promotion des droits humains en Guinée et à travers le monde. Elle a fait ses preuves au sein du Club des jeunes filles leaders de Guinée en tant que présidente de cette structure. Elle occupe actuellement le poste de Directrice exécutive du Centre Euroafricain depuis le 14 avril 2024.