La Cour suprême a rendu une décision ce jeudi 16 janvier 2025 dans l’affaire concernant le Colonel Bienvenu Lamah, qui est maintenu en détention depuis plus d’une année. Cependant, son avocat précise que cette décision concerne le volet du fond du dossier, qui relève désormais du doyen des juges d’instruction.

Le Colonel Bienvenu Lamah fait face à deux affaires judiciaires distinctes. La première, à la Cour suprême, porte sur la question du référé liberté en raison du fait que le mandat qui le maintient en détention est caduque. La seconde, dont la décision a été rendue hier, traite du fond de l’affaire, actuellement sous l’instruction du doyen des juges à Conakry.

« Lorsqu’une personne est en détention, elle l’est à travers un acte appelé le titre de détention, c’est-à-dire le mandat. La loi prévoit un renouvellement périodique, et dans les affaires criminelles, ce renouvellement doit se faire tous les six mois. Or, la loi est claire : si ce renouvellement n’est pas effectué, la personne concernée doit normalement être mise en liberté. Ce n’est pas le cas ici, car le mandat de détention n’a pas été renouvelé », a expliqué Me Zézé Kalivogui, l’avocat de Bienvenu Lamah, lors d’un entretien avec Guinée360.

Pour obtenir sa mise en liberté, les avocats du Colonel Lamah ont engagé une procédure, et le dossier a été examiné par la Cour suprême. Toutefois, le volet relatif au fond a été transféré au doyen des juges pour instruction. « Cette procédure a conduit à une ordonnance qui m’a été notifiée jeudi dernier. Finalement, l’affaire est renvoyée devant le tribunal criminel pour être jugée », a ajouté l’avocat.

Les avocats du Colonel Bienvenu Lamah attendent désormais la programmation de l’audience au tribunal de première instance de Dixinn pour la suite des événements.