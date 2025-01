Le président du parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD) a réagi à la décision des Forces vives de Guinée, qui ont demandé à leurs représentants de se retirer du Conseil national de la transition (CNT). Selon lui, les partis politiques ont peu d’influence sur leurs représentants une fois que ces derniers ont prêté serment pour servir la République.

Au micro de Guinée360, Abdoulaye Kourouma a indiqué qu’il préférait ne pas entrer dans les détails de cette question, précisant qu’il n’est pas membre de cette organisation. Il estime toutefois qu’il revient aux représentants des Forces vives d’agir en conformité avec leurs engagements.

« Je ne suis pas membre des Forces vives, mais je considère qu’ils sont en harmonie avec leur conscience. C’est à eux de prendre leurs responsabilités, selon leurs engagements. Si les responsables des Forces vives font appel à leurs représentants dans les instances de la transition, ceux qui se reconnaissent dans cette plateforme ont la liberté de tirer les conséquences de leurs décisions », a-t-il réagi.

Le leader du RRD a également souligné que son parti n’a pas envoyé de représentant au CNT pour servir ses propres intérêts, mais pour servir la nation. « Pour moi, je ne me suis jamais prononcé sur cette question, mais ce qu’il faut retenir, c’est que nous avons envoyé nos représentants, non pour servir nos partis politiques, mais pour servir la nation. Nos représentants ne sont pas là pour servir les partis politiques ou pour appliquer nos lois, mais pour travailler au service de la République. Ils ont prêté serment au nom de la République, et nous les laissons travailler en harmonie avec leur conscience », a ajouté Abdoulaye Kourouma.

La demande de retrait des représentants des forces vives du CNT intervient après l’expiration du délai de 24 mois de transition signé entre la Guinée et la CEDEAO et adopté en séance plénière par le CNT. Pour Abdoulaye Kourouma, les partis politiques ont peu d’influence sur leurs représentants, dès lors que ces derniers ont prêté serment pour servir la République.

« Je crois que le pouvoir des partis politiques est limité lorsqu’il s’agit d’influencer la décision d’un Guinéen qui a prêté serment pour servir la nation. Nous les laissons en harmonie avec leur conscience et avec les engagements qu’ils ont pris devant la République », a insisté l’ex-député de la neuvième législature.