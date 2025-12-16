L’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a annoncé, ce mardi, la mise en œuvre d’un programme de reprise progressive et coordonnée de ses activités, en prélude à l’organisation de son Congrès national prévu en janvier 2026.

Dans un communiqué rendu public, le parti précise que cette relance se fera en plusieurs phases. La première, prévue du 15 au 21 décembre 2025, porte sur l’ouverture, l’assainissement et la remise en état des locaux de l’UFDG à tous les niveaux, ainsi que sur la reprise effective des réunions des différentes structures et organismes du parti.

La deuxième phase, qui s’étendra du 22 décembre 2025 au 4 janvier 2026, sera consacrée aux congés annuels. Toutefois, les travaux des commissions chargées de la préparation et de l’organisation du Congrès national se poursuivront durant cette période.

La dernière phase, programmée du 5 au 11 janvier 2026, marquera la reprise des réunions statutaires du Conseil politique, du Bureau exécutif, des organismes nationaux, ainsi que des fédérations, sections et structures de base, aussi bien sur l’ensemble du territoire national qu’au sein de la diaspora.

La Cellule de communication de l’UFDG appelle l’ensemble des responsables du parti, à tous les échelons, à respecter scrupuleusement ces dispositions et à s’engager pleinement dans la mobilisation, la coordination et l’organisation du Congrès national, présenté comme une étape majeure de la vie démocratique de la formation politique.

« Ces dispositions valent instruction officielle et doivent être largement diffusées et rigoureusement appliquées par l’ensemble des structures concernées », souligne le communiqué.