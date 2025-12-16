La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a rejeté catégoriquement le chronogramme de transition adopté par les autorités militaires en Guinée-Bissau. Le pays est dirigé par une junte depuis un coup d’État survenu au lendemain des élections présidentielle et législatives.

Selon Rfi, l’organisation sous-régionale a officiellement confirmé, ce lundi, son désaccord avec la durée de la transition proposée par les putschistes. La semaine dernière, les nouvelles autorités bissau-guinéennes ont en effet adopté une charte de transition fixant cette période à 12 mois, une durée jugée excessive par la CEDEAO.

Dans son compte-rendu final, l’institution ouest-africaine a réaffirmé sa ligne de fermeté face à la multiplication des coups d’État militaires dans la région. Elle a notamment rappelé son refus de toute transition prolongée issue d’une prise de pouvoir par la force, tout en insistant sur la nécessité d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel.

La CEDEAO s’est par ailleurs félicitée de la réaction immédiate et concertée des États membres face à la tentative de coup d’État récemment signalée au Bénin, qu’elle présente comme un exemple de vigilance collective et de solidarité régionale en faveur de la stabilité démocratique.