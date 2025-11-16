Quelques jours après la publication de la liste définitive des candidats retenus pour l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, les contestations se multiplient parmi les recalés. Le leader du Bloc pour l’alternance en Guinée (BAG) fait partie de ceux qui dénoncent avec vigueur l’invalidation de leur dossier.

Lors d’un point de presse tenu ce samedi 15 novembre à Conakry, le président du BAG est revenu sur ce qu’il qualifie de « vraies raisons » ayant conduit à son exclusion, affirmant que la candidature du président Mamadi Doumbouya a influencé le processus.

« La conséquence peut être liée au fait que le chef de l’État en exercice, le président de la transition, se soit porté candidat. Cela peut motiver et mettre en branle tous les opportunistes de la République : des cadres, des fonctionnaires gelés. Et cela peut pousser certaines institutions à ne pas jouer correctement leur rôle, même si lui-même ne donne aucun ordre en ce sens », a-t-il déclaré. Il a ensuite détaillé les arguments invoqués par la Cour suprême pour rejeter son dossier.

« Au point 41 de son arrêt, la Cour suprême énumère les raisons pour lesquelles le candidat du BAG a été exclu. Dont : l’absence de récépissé de dépôt et le fait que je n’aurais pas fourni une copie authentique de la déclaration de mes biens. Voilà les deux motifs que la Cour a avancés pour rejeter ma candidature », a-t-il ajouté, affirmant que « ces documents étaient bel et bien fournis et dûment enregistrés ».

Selon lui, « ce jour-là, j’étais avec la chargée de communication du parti. J’avais exigé qu’on nous donne une décharge énumérant les documents déposés. La Cour elle-même a mis son cachet sur la liste de l’ensemble des pièces jointes ».

Le leader du BAG a également mis en cause la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), accusée d’avoir entravé le dépôt de la caution, insinuant une forme de coordination avec la Cour suprême.

« Depuis que le président en exercice a déposé sa candidature et payé sa caution le 5 novembre, la Banque centrale refusait de recevoir les cautions des autres candidats. En apprenant cela, certains candidats, y compris moi, se sont rendus à la Cour suprême pour se plaindre », a-t-il révélé, dénonçant une fermeture anticipée des services de la BCRG.

« La Banque centrale devait donc garder un guichet ouvert le vendredi 7 novembre jusqu’à 23h59 pour recevoir les cautions. Je prends l’ordonnance, je me rends à la Banque centrale. À 16h ce jour, ils ont fermé la porte principale. Je la présente aux vigiles. Ils me disent : Ici à 16h, on ferme la porte principale et à 16h30, le personnel sort. Or, selon l’ordonnance, nous devions pouvoir déposer aussi le samedi et le samedi, la Banque centrale n’a pas travaillé », a-t-il regretté.

Pour établir les faits, Amadou Sadio Barry affirme avoir mandaté un huissier de justice qui a déposé un recours devant la Cour suprême, un recours qui n’a toutefois pas permis, selon lui, de « rétablir » ses droits.